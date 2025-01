Canal+ lance une “offre spéciale Ciné Séries” sur les Freebox

L’offre Canal+ Ciné Séries bénéficie actuellement d’une promotion de 14€/mois pendant 12 mois.

“Tout le cinéma et les séries de Canal+, Apple TV+, Max (standard), Netflix (standard), Paramount (standard), Ciné+OCS, Plus besoin de choisir, profitez de l’offre spéciale Canal+ Ciné Séries”, annonce Free actuellement via son portail Aktu Free sur les Freebox. Jusqu’au 13 janvier, les abonnés Freebox peuvent ainsi souscrire à cette offre affichée à 25,99€/mois pendant les 12 premiers mois puis 39,99€/mois pour un abonnement 24 mois. Pour y souscrire il suffit de cliquer sur le lien affiché dans l’espace réservé aux actualités de l’opérateur ou de se rendre sur le canal 4 dans la rubrique “offres du moment”. Canal+ annonce également “un mois pour essayer”.

L’abonnement inclut également Canal+, Insomnia, Canal+ Séries, et les chaînes Canal+ Box Office, Canal+ Cinema(s), Canal+ Sport 360, Canal+ Séries, Canal+ Docs et Canal+ Kids. Cette offre est également accessible dans la boutique en ligne de Canal+. Les abonnés Freebox Ulltra bénéficient quant à eux de cette formule pour seulement 19€/mois sans engagement. Pour en profiter il suffit de se rendre dans l’espace client Canal+ via myCanal et de sélectionner l’offre.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox