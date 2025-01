Abonnés Freebox : une nouvelle version de Cafeyn est disponible avec une amélioration

Le service de presse en ligne Cafeyn lance une nouvelle mise à jour sur iOS permettant aux utilisateurs de peaufiner leurs recommandations.

Cafeyn se présente aujourd’hui comme le leader de la presse en ligne en France. Si son ambition est de créer un champion européen de la distribution de presse numérique, la plateforme continue d’améliorer son application avec une nouvelle mise à jour déployée sur iOS cette semaine. Dans cette nouvelle version, les développeurs indiquent qu’il est désormais possible d’améliorer vous même votre sélection personnalisée de contenu sur Explorer.

En effet, il vous suffit de cliquer sur les trois points situés à côté de chaque article pour aimer ou non le contenu qui vous est proposé et la plateforme adaptera la sélection de recommandations en fonction des vos retours. Un ajout intéressant qui vous évitera de vous voir proposer des articles ne correspondant pas à vos centres d’intérêts.

Cafeyn continue de se développer et a récemment revu en profondeur son identité visuelle, tout en continuant d’enrichir son catalogue via le rachat de miLibris, Blendle, Kidjo, et de la plateforme Toutabo/ePresse (Readly France) l’année dernière par exemple. Le service est inclus pour les abonnés Freebox Delta et Ultra, mais aussi proposé en option avec trois mois offerts aux abonnés Révolution et Pop.

