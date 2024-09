Inclus pour les abonnés Freebox Ultra et Delta, Cafeyn fait peau neuve avec de nombreuses nouveautés

Après avoir renforcé significativement sa capacité à proposer une large sélection de contenus via le rachat de miLibris, Blendle, Kidjo, et plus récemment de la plateforme Toutabo/ePresse (Readly France), Cafeyn se présente aujourd’hui comme le leader de la presse en ligne en France. Si son ambition est créer un champion européen de la distribution de presse numérique, la plateforme décidé de revoir son application et son habillage visuel. Un nouveau logo, des tons désormais bruns, très confort, mais surtout une mise à jour d’ampleur, déjà déployée sur iOS (version 11) et probablement imminente sur Android.

“Cafeyn fait peau neuve ! Découvrez notre nouvelle identité visuelle, relaxante et rassurante, et créez votre espace de lecture pour vous sentir comme chez vous”, a annoncé le service de presse en ligne le 4 septembre. En plus de cette nouvelle apparence, les abonnés profitent de nouvelles fonctionnalités comme “un accueil sur mesure, avec uniquement les contenus et sujets que vous voulez voir, mais aussi possibilité de choisir vos centres d’intérêt pour ne rien manquer de ce qui compte pour vous“. Ou encore un onglet Explorer s’appuyant sur l’IA pour découvrir de nouveaux horizons, ainsi qu’un onglet “Sauvegardés” pour mettre de côté les meilleures histoires et les (re)lire quand et où vous le souhaitez.