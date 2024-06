Cafeyn : le “leader” de la presse en ligne français annonce une acquisition importante et va enrichir son catalogue

Cafeyn s’empare de l’ex-Toutabo/ePresse pour 4,5 millions d’euros et se consolide sur le marché français avec l’ambition de devenir un champion européen. Après avoir racheté miLibris, Blendle et Kidjo, le français Cafeyn poursuit sa croissance en annonçant le 18 juin l’acquisition stratégique de la plateforme Toutabo/ePresse, c’est-à-dire Readly France. “Cette acquisition marque une étape décisive dans la consolidation de notre leadership sur le marché français et l’ambition de son fondateur Ari Assuied de créer un champion européen de la distribution de presse numérique”, a déclaré celui qui se revendique comme le “leader du streaming de l’information en France”.

Détenue depuis octobre 2021 par le Groupe Readly International AB (“Readly”), la plateforme suédoise est un acteur clé dans le secteur de la presse numérique en France,”avec un modèle de distribution varié et complémentaire de Cafeyn”, annonce un communiqué.

En intégrant Toutabo (plus de 1000 magazines) et ePresse (800 titres dont Le Nouvel Obs) à son portefeuille, Cafeyn renforce ainsi significativement sa capacité à proposer une large sélection de contenus de qualité d’information au plus grand nombre, via des réseaux de distribution diversifiés. Pour l’heure, la plateforme intègre près de 2 500 titres contre un abonnement de 10,99 euros par mois. Elle fait aujourd’hui à PassPresse de Prisma Media, lancé en septembre 2023.

“Dans un contexte de profonds bouleversements pour le secteur de la presse, l’intégration de Toutabo/ePresse à Cafeyn s’inscrit dans une stratégie de croissance ambitieuse visant à consolider sa position de leadership en France et à étendre sa présence sur les marchés européens, en promouvant l’innovation dans la distribution numérique des contenus de presse”, indique le service de presse en ligne français. En décembre 2022, Cafeyn a conclu en décembre 2022 un partenariat stratégique avec Bonnier News Group AB (“Bonnier”), première entreprise de médias d’information de Scandinavie et désormais actionnaire majoritaire de Readly, en vue de l’acquisition par Cafeyn des activités non-nordiques de Readly. Aujourd’hui, “les deux parties s’appliquent à finaliser ce partenariat”, indique Cafeyn et d’ajouter que l’acquisition des activités françaises de Readly s’inscrit toutefois indépendamment de ce partenariat stratégique.

Toutabo/ePresse travailleront main dans la main pour assurer la transition la plus fluide possible pour les utilisateurs, les éditeurs et les distributeurs partenaires. Une offre de Cafeyn est incluse dans l’abonnement Freebox Ultra et Delta mais aussi offert pendant 3 mois aux abonnés Pop et Révolution.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox