Inclus dans l’offre Freebox Delta, Cafeyn est en passe de booster son catalogue grâce au rachat de son principal rival

Cafeyn conclut un partenariat stratégique avec Bonnier News Group AB en vue de l’acquisition des activités de Readly International AB hors de Scandinavie, avec l’ambition de construire un champion européen et un leader international des services de streaming d’information.

L’ex-LeKiosk a l’opportunité de voir plus grand et de changer de dimension grâce à une acquisition en deux étapes. Bonnier News Group AB, première entreprise de médias d’information de Scandinavie, qui compte plus de 200 marques et plus de 2 millions d’abonnés a annoncé le 5 décembre avoir déposé une offre publique d’achat du groupe suédois Readly International AB (”Readly”), l’un des principaux services numériques par abonnement d’Europe. En parallèle de cette offre, Bonnier News Group a également conclu un accord cette fois avec le français Cafeyn afin de lui transférer les activités non scandinaves de Readly, “sous réserve de la réalisation de la transaction.”

Cette union des activités non-nordiques de Readly et Cafeyn “conduirait à la création d’un champion européen et d’un leader mondial des services de streaming d’informations avec une offre considérablement améliorée pour les éditeurs et pour les utilisateurs”, annonce un communiqué.

La plateforme de streaming française de presse compte désormais plus de 2,5 millions d’utilisateurs. “Cafeyn possède également une expérience et un historique uniques en matière de croissance non organique ayant acquis et intégré avec réussite plusieurs entreprises ces dernières années, puisqu’il s’est construit une croissance robuste et durable à travers plusieurs de ses acquisitions, notamment avec Blendle aux Pays-Bas, Kidjo aux États-Unis et MiLibris en France.”

L’accord avec Bonnier News Group devrait lui permettre de franchir une étape importante et d’accélérer considérablement son développement et son internationalisation, la plateforme combinée regrouperait plus de 7 000 publications à travers le monde et offrirait aux utilisateurs des moyens d’accès innovants aux contenus média, à l’heure où les modes de consommation de l’information connaissent de profonds changements.

Pour Ari Assuied, PDG du groupe Cafeyn, “Si la transaction aboutit et grâce à notre accord avec Bonnier News Group, Cafeyn acquerrait les activités non scandinaves de Readly et créerait un acteur mondial de premier plan, bénéficiant de solides racines en Europe, dans le domaine des services de streaming de contenus média. La combinaison des activités respectives de Cafeyn et de Readly serait le meilleur partenaire possible pour les éditeurs souhaitant développer de nouvelles sources de revenus et conquérir de nouveaux publics.”

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox