Un tout nouveau 6Play débarque sur myCanal pour les chaînes gratuites d’M6

Fini la galère pour regarder un programme d’M6, W9 ou 6ter en replay sur myCanal. Une nouvelle version de 6Play éditorialisée est à présent disponible.

Un corner digne de ce nom regroupant les contenus des chaînes M6, W9 et 6Ter est enfin disponible sur myCanal. Il s’agit du service de rattrapage 6Play doté d’une réelle éditorialisation.

Y figurent notamment l’accès aux programmes en direct des trois chaînes mais aussi une kyrielle de catégories regroupant par thématique leurs contenus comme “Divertissement”, “Séries-réalité”, “Séries et téléfilms”, “Cinéma”, “Info et société”, “Sport”, et “Jeunesse”.

Visuellement, la présentation est autrement léchée que les trois services de replay d’M6, W9 et 6ter, lesquels restent à l’heure où nous écrivons ces lignes toujours disponibles sur myCanal. Leur utilité devient ainsi toute relative, ces derniers étant totalement dépourvus d’éditorialisation. Reste à savoir si myCanal les conservera ou mettra en place une redirection vers le nouveau service de rattrapage unifié.

Une plateforme accessible aux abonnés Freebox avec TV by Canal

MyCanal est l’application officielle, qui permet aux abonnés Canal/Canal+ de bénéficier de leur offre sur tous les écrans, et aux non abonnés d’accéder aux programmes en clair sur iOS et Android. C’est surtout l’application indispensable pour les Freenautes abonnés à l’offre “TV by Canal” via la Freebox (Delta et Révolution), qui ont accès à toutes les fonctionnalités de myCanal en mobilité, comme les chaînes Canal, celles de Freebox TV ainsi que le replay.

La plateforme propose également une version Android TV compatible avec la Freebox Pop et mini 4K (découvrez notre test). L’application est aussi à retrouver sur l’Apple TV disponible en boîtier TV principal pour les nouveaux abonnés Freebox Pop et Delta ou encore en multi-tv pour les autres.

