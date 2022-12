Réseau de distribution : Free double sa présence dès demain dans la cité du Ponant

L’opérateur annonce l’ouverture ce 7 décembre d’une nouvelle boutique à Brest.

Et de deux ! Free renforce un peu plus encore son réseau de distribution dans la plus grande ville du Finistère. Sur Twitter, l’opérateur annonce l’inauguration demain d’un Free Center au sein du centre commercial Phare de l’Europe située dans cette commune de 140 000 habitants. Une première boutique Free avait ouvert en 2013 à Brest, au 55 Rue Jean Jaurès.

Brestoises, Brestois,

Une nouvelle boutique Free ouvre ses portes chez vous à #Brest.

Notre équipe sur place est prête à vous y accueillir avec le sourire dès demain ! 😎

Pour retrouver l'ensemble de nos boutiques, c'est ici : https://t.co/2xkDT895Vs pic.twitter.com/4SbGMxeisX — Free (@free) December 6, 2022

Free comptera demain 187 boutiques dans l’hexagone, son objectif est de franchir le cas des 200 magasins en 2023. Free possède aujourd’hui une présence physique complète grâce à son réseau de Free Center et ses 1500 bornes de souscription d’abonnements mobiles de distribution automatique de cartes SIM. Pour cela, l’opérateur s’appuie sur un partenariat avec les magasins « Maison de la Presse », « Mag Presse », Fnac Darty et The Kas.

