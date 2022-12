Abonnés Freebox et Amazon : Universal+ débarque sur Prime Video

La plateforme lancé en premier chez SFR s’invite dans la sélection de services proposés par Amazon Channels.

En attendant une intégration directe, les contenus d’Universal+ sont désormais accessibles pour les abonnés Amazon Prime. La plateforme appartenant à NBCUniversal s’est installée en France le 17 novembre dernier chez SFR en premier, mais est désormais accessible sur les Freebox en passant par l’application Prime Video. Le service est proposé avec un essai gratuit de 7 jours et sera facturé 5.99€/mois ensuite.

Cette plateforme regroupet notamment l’accès au programmes diffusés notamment sur les chaînes 13ème Rue, SYFY, E! et DreamWorks désormais disponible. Parmi les contenus proposés, on compte des séries et saisons exclusives comme Station Eleven, The Real Housewives of Dubai mais également des séries originales 13ème Rue comme Cuisine Interne ou Marion. Pour les plus petits, les contenus de la chaîne DreamWorks sera également un bon endroit où chercher de quoi les occuper pour les vacances avec Les Aventures du Chat Potté, Croods : Les Origines…

L’application Prime Video est disponible pour tous les abonnés Freebox et nécessite un abonnement Amazon Prime. Ce dernier est inclus pour les abonnés Freebox Delta et offert pendant six mois aux abonnés Freebox Révolution et Pop. Il permet, en plus d’accéder au service de SVOD du géant américain, de bénéficier de nombreux avantages comme la livraison ultra-rapide gratuite, un service de streaming musical ou encore des jeux gratuits…

