Démarchage téléphonique : les Français ignorent de plus en plus les appels

Les Français répondent de moins en moins lorsqu’un numéro de téléphone inconnu les appelle, mais le démarchage continue de sévir.

Le spam téléphonique reste une véritable plaie, sous toutes ses formes. Dans la dernière étude de l’Arcep sur la satisfaction client, une section est dédiée notamment aux “fraudes et appels indésirables”, met en avant qu’il s’agit d’un des principaux soucis pour 27% des abonnés, bien que cela soit “non imputable dans sa globalité aux opérateurs“.

Beaucoup de Français ont ainsi décidé d’ignorer simplement les appels. 33% des sondés indiquent ainsi ne “jamais” répondre à un appel dont le numéro d’appelant affiché est inconnu, 32% décrochent “rarement” et 27% le font “parfois”. Le refus des appels est en progression depuis quelques années, le pourcentage de “jamais” étant de 27% en 2021.

Ce n’est pas tout, une démarche proactive pour s’en prémunir semble de plus en plus répondue : 54% des abonnés affirment ainsi bloquer le numéro sur leur terminal, 29% font une recherche du numéro sur internet et 9% signalent le numéro. 46% de la population a désormais au moins recours à un outil pour bloquer les appels, notamment les applications natives de Samsung, Apple ou Google ou encore la solution Orange Téléphone, très populaire.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox