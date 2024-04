France 5 mise en garde par l’Arcom pour “publicité clandestine” suite à la présentation de la Freebox Ultra par Xavier Niel

Le soir du lancement de la Freebox Ultra, Xavier Niel s’est rendu sur deux plateaux TV, dont “C à vous”. Une émission produite par Mediawan, cofondé par le créateur de Free et l’Arcom s’est penché sur l’intervention.



Outre sur Tech&Co, Xavier Niel a également présenté sa nouvelle Freebox sur le plateau de l’émission “C à vous” dont il était l’invité le 30 janvier dernier, date de lancement de l’offre Ultra. Le syndicat CFE-CGC Médias de France Télévisions avait saisi l’Arcom, jugeant que cela pouvait relever de la publicité déguisée du fait de l’implication du milliardaire dans la société produisant l’émission.

L’autorité a en effet considéré qu’une séquence diffusée durant le programme constituait une publicité clandestine. L’accueil plus que positif d’Anne-Elisabeth Lemoine a été mis en cause : “seule la nouvelle offre de Free avait été présentée au cours de cette séquence, et qu’elle avait fait l’objet, de la part de la présentatrice, de propos laudatifs et marqués par une absence de distance critique” affirme-t-elle dans une lettre envoyée au représentant du syndicat à l’initiative de la saisie. Le régulateur invite ainsi la chaîne à mieux “prévenir ce risque de complaisance de ce produit“.

Une mise en garde a donc été faite contre le renouvellement de tels faits, mais sans sanction directe. L’Arcom a cependant demandé à France Télévisions de faire attention quant au respect de la réglementation publicitaire.

Source : La Lettre

