Free fait gagner des cadeaux avec Disney+ sur son site internet

Afin de célébrer le film d’animation “Élémentaire” disponible sur Disney+ depuis le 28 novembre, Free lance en partenariat un jeu-concours pour tenter de gagner un cadeau en lien avec cette production.

Depuis le lundi 9 décembre, Free propose un jeu-concours sur son site internet pour célébrer la sortie du film d’animation Élémentaire, désormais disponible sur Disney+. À gagner, plusieurs cadeaux exclusifs inspirés de l’univers du film. Parmi les lots en jeu figurent un sac à dos, un carnet et un livre, tous à l’effigie des personnages et à l’ambiance du film.

Le concours se clôturera le lundi 16 décembre 2024. Pour tenter leur chance, les participants doivent simplement remplir un questionnaire en ligne. En attendant le tirage au sort, voici l’histoire du film d’animation Élémentaire : “Dans la ville d’Element City, le feu, l’eau, la terre et l’air vivent dans la plus parfaite harmonie… Ou presque ! C’est ici que résident Flam, une jeune femme intrépide et vive d’esprit, au caractère bien trempé, et Flack, un garçon sentimental et amusant, plutôt suiveur dans l’âme. L’amitié qu’ils se portent remet en question les croyances de Flam sur le monde dans lequel ils vivent et la personne qu’elle aspire à devenir…”

