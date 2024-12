Clap de fin en 2025 pour BFM Paris sur la TNT et les box des opérateurs

Lancée en 2016, BFM Paris fermera à l’horizon du 1er semestre 2025, les autres déclinaisons de la chaîne d’information en continu ne sont pas aujourd’hui menacées.

Fin de l’aventure pour des raisons économiques. La direction de BFM Paris a révélé ce 10 décembre à l’AFP avoir annoncé la fermeture de la chaîne d’information locale en 2025, lors d’un comité économique et social. Lancée il y a 8 ans, cette chaîne emploie actuellement 27 journalistes en CDI ainsi que 5 collaborateurs au sein de la régie publicitaire. Le chaîne est aujourd’hui diffusée sur la TNT et les box d’Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom.

Cette décision est justifiée par des difficultés financières persistantes, avec un déficit prévu à hauteur de 1,9 million d’euros pour l’année 2025 selon les informations de La Lettre. Bien que ce chiffre reste à confirmer, la direction a souligné l’incapacité de la chaîne à atteindre un équilibre économique durable.

BFM Paris appartient au groupe Altice Media, récemment acquis par l’armateur CMA CGM. Cependant, la fermeture, envisagée pour le premier semestre 2025 après consultation des syndicats, n’a pas été dictée par le nouvel actionnaire, Rodolphe Saadé, selon la direction de BFM Paris.

Celle-ci entend favoriser la mobilité interne des salariés vers d’autres entités du groupe, comme BFM-TV ou RMC, tout en mettant en avant la clause de cession pour accompagner ceux qui souhaiteraient partir. Elle réaffirme également son engagement en faveur de la proximité pour les autres chaînes régionales du groupe, qui ne sont pas concernées par cette mesure à ce stade.

Source : Le Monde

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox