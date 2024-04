Abonnés Freebox et Free Mobile 5G : encore plus de nouveaux films et séries gratuits dans le catalogue de Free

Nouvel arrivage cette semaine sur Oqee Ciné : un film qui a fait gagner une récompense à Penélope Cruz, un thriller, une enquête dans une ambiance particulière ou encore un hommage à des héros sont au programme.

Réservée aux abonnés Forfait Free 5G (250 Go ou illimité) et aux clients Freebox avec service TV, la plateforme AVOD de Free Oqee Ciné continue de s’étoffer chaque semaine avec déjà plus de 500 films et séries dans son catalogue. Ainsi, ce 26 avril, de nouveaux films et une série sont désormais disponibles sur la plateforme, gratuitemetn sur la chaîne 39, dans l’espace Vidéos/VOD de votre Player ou via l’application Oqee sur de nombreux supports dont les téléviseurs LG depuis peu.

Quand Penélope Cruz, l’étoile du cinéma espagnol, collabore avec le réalisateur acclamé Julio Medem, cela donne “Ma ma“, un vibrant hommage à la vie et à la maternité, maintenant disponible sur la plateforme. Le film a par ailleurs été récompensé à plusieurs reprises en Espagne et en amérique Latine. Pour les amateurs d’énigmes sombres et d’ambiance gothique, ne ratez pas “Golem, le tueur de Londres“. Bill Nighy, le détective impassible de Scotland Yard, navigue à travers le brouillard de Londres pour résoudre une série de crimes mystérieux, avec l’aide de la brillante Olivia Cooke (révélée par Ready Player One et House of the Dragon).

Ne manquez pas “Les insoumis“, un thriller policier sombre avec un casting français de renom incluant Richard Berry, Zabou, Pascal Elbé, et Aure Atika. Explorez le côté obscur des forces de l’ordre dans un jeu dangereux de pouvoir et de corruption.Pour une touche de légèreté, “L’Homme idéal” vous attend. Dans cette comédie française, suivez trois prétendants – joués par Pascal Légitimus, Christophe Malavoy, et Daniel Russo – qui rivalisent pour le cœur de la charmante Marie.

Toute la famille appréciera “Stuart Little 2“, où le courageux souriceau part à l’aventure pour aider une amie en détresse. Petit bonus pour les plus grands : Stuart parle avec la voix d’Antoine de Caunes. Pour ceux captivés par les récits de héros du quotidien, l’intégrale de “Rescue Me, Les héros du 11 septembre” est maintenant disponible avec les saisons 6 et 7. Ce drame réaliste offre un aperçu poignant de la vie des pompiers new-yorkais après les événements tragiques du 11 septembre.

