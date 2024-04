Abonnés Freebox et Prime : trois nouveaux jeux PC à télécharger gratuitement

Vous allez avoir votre dose de mystères avec la sélection Prime Gaming de cette semaine.

Comme chaque semaine, Amazon étoffe son catalogue de jeux proposé gratuitement dans son abonnement Prime. Depuis aujourd’hui, trois nouveaux titres ont été ajoutés à la sélection disponible sur sa plateforme Prime Gaming. Vous pouvez les récupérer gratuitement pendant 33 jours et y jouer quand vous voudrez, même après cette période.

Dans Vlad Circus : Descend into Madness, découvrez une histoire pleine de mystère et de douleur où chaque ombre cache un secret tordu ou une menace vicieuse, et personne n’est à l’abri d’une tragédie. Découvrez l’histoire effrayante d’un cirque de monstres des années 1920 qui a entièrement brûlé et la quête grotesque pour refonder le cirque. Suivez Oliver Mills, tourmenté, alors qu’il lutte pour survivre et s’échapper.

Changement d’ambiance avec Tiny Robots Recharged. Il s’agit d’un jeu comprenant une multitude de puzzles, mais cette fois en 3D dans un laboratoire secret près d’un parc zoologique. Vous devez sauver vos amis, kidnappez par un mystérieux scientifique. Les amateurs d’escape game devraient apprécier. Le jeu a cependant déjà été offert auparavant, il est donc possible que vous en disposiez déjà dans votre bibliothèque Amazon.



Vous pouvez découvrir Living Legends: Fallen Sky. Lorsque votre frère botaniste trouve les haricots légendaires, il vous demande de vous joindre à lui pour fêter ça ! Mais vos espoirs de retrouvailles joyeuses sont vite anéantis lorsque vous constatez sa disparition et qu’un géant vous attaque ! Alors que des objets magiques volés sèment le chaos dans la ville, pourrez-vous calmer la colère du Royaume du Ciel et sauver votre frère à temps ? Découvrez-le dans cette aventure d’objets cachés envoûtante !



Ce jeu est disponible sur Amazon Games. Pour savoir comment le récupérer, vous pouvez suivre notre tutoriel ou regarder notre vidéo vous expliquant comment faire.

Amazon Prime est inclus dans l’offre Freebox Delta et dans la nouvelle offre Freebox Ultra et offert pendant six mois pour les abonnés Freebox Révolution et Pop ainsi que pour les abonnés Freebox mini 4K ayant relié un forfait Free Mobile à leur offre fixe. Vous avez également accès à bien plusieurs autres jeux sur la page Prime Gaming, y compris Fallout 2.

