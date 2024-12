Free et Ciné+ OCS annoncent offrir un nouveau contenu aux abonnés Freebox

Le 1er épisode de Joan, la nouvelle série originale de CINÉ+ OCS, est disponible gratuitement sur L’Aktu Free.

Jusqu’au 18 décembre 2024, les abonnés Freebox peuvent découvrir gratuitement le premier épisode de Joan, une série originale signée CINÉ+ OCS, via L’Aktu Free. Cette production prometteuse met en lumière Sophie Turner (Game of Thrones) et Frank Dillane (Harry Potter, Fear the Walking Dead).

Cette série vous plongera dans l’histoire de Joan Hannington, une jeune femme des années 1980 cherchant à fuir un mariage violent. Pour offrir une vie meilleure à sa fille Kelly, elle se réinvente en voleuse de bijoux brillante et audacieuse, mêlant charme et talent dans un monde où le danger est omniprésent.

Pour visionner gratuitement le premier épisode, rendez-vous sur L’Aktu Free via votre Freebox. Avec la Freebox Delta et la Freebox Mini 4k, sélectionnez l’icône idoine depuis le menu Home. Si vous êtes abonné Freebox Pop ou Ultra, retrouvez L’Aktu Free sur la page d’accueil Android dans la rubrique Applications Free.

Les épisodes suivants de Joan sont disponibles sur CINÉ+ OCS, dont le pack incluant 6 chaînes thématiques est affiché à 12,99€/mois.



Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox