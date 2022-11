SFR premier opérateur à proposer Universal+ en France et c’est gratuit pour ses abonnés

La plateforme de SVOD est désormais lancée en France, SFR obtient la primeur.

La plateforme d’un géant s’installe dans l’Hexagone et pose ses valises en premier chez l’opérateur au carré rouge. NBCUniversal annonce aujourd’hui le lancement de Universal+ en France.

Cette plateforme regroupant notamment l’accès aux chaînes 13ème Rue, SYFY, E! et DreamWorks mais également à de nombreux contenus à la demande est désormais disponible sur le replay des box SFR et RED ou directement sur l’application de l’opérateur pour les abonnés. Et ce sans surcoût.

Parmi les contenus proposés, on compte des séries et saisons exclusives comme Station Eleven, The Real Housewives of Dubai mais également des séries originales 13ème Rue comme Cuisine Interne ou Marion. Pour les plus petits, les contenus de la chaîne DreamWorks sera également un bon endroit où chercher de quoi les occuper pour les vacances avec Les Aventures du Chat Potté, Croods : Les Origines…

Cette annonce a du sens lorsque l’on connaît le partenariat historique entre le studio et l’opérateur, la chaîne DreamWorks ayant d’ores et déjà été proposée aux abonnés SFR.

Si SFR est le premier opérateur à distribuer cette plateforme, ce n’est pas fini. La firme américaine annonce en effet que “de plus amples informations sur la distribution non exclusive d’Universal+ en France seront annoncées dans les semaines à venir“.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox