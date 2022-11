Bouygues Telecom lance un nouveau forfait mobile à 100 Go avec un mois gratuit

Pour le Black Friday, l’opérateur lance un forfait dédié avec pour la première fois un mois offert.

Une nouvelle offre “Black Edition” chez Bouygues Telecom. Jusqu’au 28 novembre prochain, vous pouvez en effet opter pour un forfait 4G 100 Go pour 15€99/mois mais avec un twist : le premier mois est offert.

L’offre est sans engagement et propose également les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine ainsi que 20 Go utilisables en Europe et en DOM.

Il s’agit de la seule offre concernée pour l’instant par ce mois offert, l’opérateur propose également un forfait à 500 Mo et un forfait 5G à 130 Go. Il faudra également compter lors de la commande sur le prix de la carte SIM, à savoir 10€.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox