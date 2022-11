Free lance une nouvelle pub TV “Reef”, Samsung ironise

Quand Reef s’essaye à proposer une marque imaginaire pour ses offres mobiles.

Le concurrent fictif de Free continue de faire parler de lui, après avoir lancé ses Reefbox Pop on découvre à nouveau une publicité décalée le concernant. Depuis la fin de l’été, Free propose en effet des spots TV fonctionnant sur le principe de mettre en scène ce concurrent qu’il a lui même créé et ses stratégies farfelues pour dépasser l’opérateur de Xavier Niel.

Cette fois, on se retrouve à une espèce de fête de fin d’année chez Reef, où l’on découvre les smartphones proposés par l’opérateur. Plus particulièrement un modèle au nom pour le moins… atypique. En effet, on découvre le tout nouveau “Damsung” proposé par Reef.

Un smartphone qui se rapproche plus d’une brique au vu de son épaisseur sans égale et vous l’aurez bien sûr reconnu : le nom fait clairement écho à un géant du smartphone basé en Corée du Sud… D’ailleurs, l’une des protagonistes de la publicité ne s’y trompe pas et Samsung non plus !

Vous avez le numéro de votre juridique ? C'est pour un pote. https://t.co/KJrSgAwYdx — Samsung FR (@SamsungFR) November 17, 2022

En effet, après la publication de cette publicité, le compte officiel de Samsung France s’est permis de chercher à contacter l’opérateur, probablement pour un petit conflit en terme d’image de marque… Reef va-t-il tomber pour contrefaçon ?

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox