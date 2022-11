Le meilleur ennemi de Free lance sa Reefbox Pop, avec des versions K Pop, Pop Corn, King de la Pop etc

Reef invente les box de demain, celles qui vous correspondent vraiment.

On l’espérait sur la Freebox Pop. Lors de son lancement en août 2020, à la question de savoir si la nouvelle box de Free se déclinerait à l’avenir en plusieurs coloris, Xavier Niel a légèrement botté en touche tout en confirmant cette possibilité à demi-mot : « On est comme vous on aime les couleurs, on a des idées originales ».

Plus de deux ans plus tard, silence radio, enfin presque. Il faut se tourner aujourd’hui vers Reef pour avoir un aperçu de ce que cela pourrait donner. Le “concurrent créé par Free pour écraser Free”, vient de lancer de manière factice sa Reefbox Pop, à 1€ de moins la première année que la Freebox Pop. Mais pour se démarquer, le faux opérateur, nouvel outil publicitaire de Free, met le paquet visuellement en proposant pas moins de 6 versions différentes de la petite box vitaminée du premier recruteur du moment sur le fixe. Les habillages sont alléchants, de quoi donner envie d’une Reefbox Pop dans son salon. Il y en a pour tous les goûts, Reefbox Pop “K Pop” pour les férus du genre musical sud-coréen, “Pop Corn”, “Pop Shove it” pour les skaters, “Pope” (pape), “King de la Pop”, et “Saperlipopette”. Quelle est votre préférée ?

Un conseil, n’essayez pas de vous abonner, ces fabuleuses box sont toutes “sold out” ou ont déjà servi pour un meilleur usage que le votre.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox