Canal+ lance une offre promotionnelle avec DAZN, valable même après 12 mois

Canal+ permet à certains abonnés de s’abonner à DAZN pour accéder à la Ligue 1 à à 14,99€/mois pendant un an, puis 19,99€/mois avec un engagement sur la durée du contrat principal.

Bonne nouvelle pour les amateurs de sport : CANAL+ propose une offre exclusive avec DAZN. Les abonnés des packs Canal+ Sport ou Canal+ Friends & Family peuvent désormais bénéficier d’un accès à DAZN Unlimited à tarif réduit pendant un an et même après, soit 14,99 €/mois pendant 1 an avec engagement, avant de passer à 19,99 €/mois par la suite, au lieu de 29,99€/mois. L’engagement pour l’option DAZN est lié à la durée de l’abonnement principal, soit jusqu’à son échéance. Cette offre promotionnelle est disponible jusqu’au 7 janvier prochain. Pour souscrire, les abonnés actuels ou nouveaux abonnés aux packs cités, sont invités à se rendre sur leur Espace Client dans la rubrique « Abonnement » puis « Changer d’offre ».

Sur les autre supports de distribution, l’abonnement à DAZN est aujourd’hui proposé en promotion jusqu’à la fin de l’année à 19,99€/mois avec un engagement annuel. DAZN Unlimited inclut l’accès à l’intégralité de la Ligue 1 et intègre aussi la saison de la Betclic ELITE en direct et exclusivité, les grands combats en MMA avec la PFL, la boxe et le Glory en kick-boxing ou encore l’UEFA Women’s Champions League, la Jupiler Pro League et bien d’autres.

