Free ouvre sa 184e boutique dans une commune de moins de 10 000 habitants

Un nouveau Free Center ouvrira ses portes ce 18 novembre à Trignac dans le département de la Loire-Atlantique, en région Pays de la Loire.

Située à 6km du Free Center de Saint-Nazaire, la commune de Trignac accueillera dès demain la 184e boutique de Free au sein du centre commercial Aushopping, rue de la Font au Brun. Une bonne nouvelle pour les abonnés et prospects de cette commune de près de 8000 habitants.

Dans l’optique de remplir son objectif de 200 boutiques en 2023, Free enchaîne les ouvertures cette semaine. Un Free Center a ouvert ses portes à Brive-la-Gaillarde ce matin, mais aussi à Beynost au nord-est de Lyon.

Trignacaises, Trignacais,

Une nouvelle boutique Free ouvre ses portes chez vous à #Trignac.

Notre équipe sur place est prête à vous y accueillir avec le sourire dès demain ! 😎

Pour retrouver l'ensemble de nos boutiques, c'est ici : https://t.co/2xkDT8qGN0 pic.twitter.com/NrYTynAO2o — Free (@free) November 17, 2022

Les missions d’un Free Center

Les boutiques de l’opérateur assurent 3 missions convergentes. La première est d’élargir la base d’abonnés via le recrutement de nouveaux clients ou la conversion d’abonnés fixes existants vers le mobile et réciproquement. Le seconde coule de source, à savoir “assurer une mission de Service Après-Vente auprès des abonnés existants et rassurer par la présence physique”. Et enfin de communiquer sur la marque Free en matérialisant sa présence à proximité des abonnés tout en promouvant l’intérêt de son offre. Il s’agira aussi désormais de booster la vente de terminaux via la nouvelle offre Free Flex. Autre nouveauté depuis juillet 2021, l’opérateur propose les smartphones disponibles sur son site, directement à l’achat dans ses Free Centers, désormais équipés de stocks.

Pour rappel, Free dispose aussi d’une présence physique complète grâce à son réseau de bornes de souscription d’abonnements Freebox, et de forfaits mobiles avec la distribution automatique de cartes SIM. Pour cela, l’opérateur s’appuie sur un partenariat avec le réseau de magasins « Maison de la Presse » et « Mag Presse ». Free compte environ 1 500 bornes sur l’ensemble du territoire.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox