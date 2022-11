Free lance ses “Black Free Days” avec des promos sur 30 smartphones

C’est parti pour le Black Friday à la sauce Free. Au programme de nombreuses remises sur demande mais aussi immédiates sur une kyrielle de smartphones de toutes les gammes.

C’est le top départ aujourd’hui des Black Free Days. Jusqu’au 29 novembre prochaine la boutique en ligne de Free Mobile se transforme en distributeur à promotions : “jusqu’à 260€ de remboursés sur une sélection de mobiles”. Au total, 30 smartphones sont concernés par des offres de remboursement sur demande en optant pour la solution de paiement en 24 fois de l’opérateur ou par des remises immédiates qui s’appliquent également aux achats comptants. Figurent de nombreux smartphones 5G de fabricants différents comme Samsung, Xiaomi, Oppo, Honor, Realme et Crosscall. Apple manque à l’appel.

Free Mobile met notamment en avant trois modèles à 1€ après remise via Free flex avant le versement de 24 mensualités de moins de 20€.

Le premier est le Xiaomi 12 T. Celui bénéficie d’une ODR de 110€. Une fois le remboursement effectué, ce smartphone haut de gamme revient à 1€ puis 18,99€/mois pendant 2 ans. L’option d’achat est fixée ensuite à 82€.

Le second est l’Oppo Reno 8 5G, lequel bénéficie de deux offres de remboursement (33€ et 50€). Le paiement initial sera de 84€ (soit 1€ au final en déduisant les ODR) puis 24 loyers de 17.99€/mois. A l’issue des 2 ans, vous avez le choix entre restituer votre mobile ou l’acquérir en versant le montant de l’option d’achat de 83€. Pour cumuler ces deux offres, il suffit de suivre les instructions, du coupon Free Flex , et de celui d’Oppo.

Enfin, Free Mobile met en exergue le Samsung Galaxy A53 5G, lequel revient aussi à 1€ après une remise de 60€, puis 13,99€/mois sur 24 mois avec une option d’achat de 62€.

A noter que le smartphone bénéficiant de la réduction la plus importante est le Samsung Galaxy S22 Ultra. Il s’agit d’une remise immédiate de 260, le premier paiement passe alors à 299€ au lieu de 549€ via Free Flex. Suivront ensuite 24 loyers de 24,99€/mois. L’option d’achat s’élève à 100€. En achat comptant, le tarif descend à 999€ au lieu de 1259€. Le Samsung Galaxy S22 bénéficie quant à lui d’une remise immédiate de 110€ et d’une ODR de 150€.

Comment bénéficier des ODR

Free a lancé l’année dernière son offre Free Flex, qui permet de bénéficier d’une large gamme de smartphones, en payant une petite partie chaque mois durant 24 mois, et en ayant la possibilité de le conserver à l’issue de cette période via une option d’achat. Et s’il est toujours possible d’acheter son smartphone au comptant dans la boutique Free Mobile, l’opérateur privilégie son offre Free Flex, en proposant des ODR uniquement pour cette formule. Concrètement, une fois le smartphone reçu le remboursement se fera sous forme d’avoir sur facture(s) à partir de votre 3ème facture après validation de votre demande, excepté en cas de retour de votre mobile après rétractation.

Pour bénéficier de ces remises, il suffira la plupart du temps de se connectez-vous sur mobile.free.fr/account/monODR et de saisir le numéro IMEI du smartphone présent sur l’étiquette du coffret ou sur votre facture. Vous aurez 30 jours à compter de la date de votre commande pour adresser à Free votre demande de remboursement depuis votre Espace Abonné. Parfois l’offre de remboursement est lancée par le fabricant lui même, il faudra alors suivre les instructions accessibles dans la boutique en ligne de l’opérateur dans la fiche produit du modèle concerné.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox