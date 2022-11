Canal+ lance un nouveau plan de service et prépare l’arrivée de Paramount+

Quelques nouveautés et plusieurs opérations techniques sont au menu du nouveau plan de service de Canal+ déployé le 14 novembre.

Dans la nuit du 14 au 15 novembre, Canal+ a déployé un nouveau plan de service. Côté nouveautés, la filial de Vivendi a lancé la chaîne Paramount+ “en N° 24​ en numérotation Canal+ et N° 44 en numérotation TNT”. Pour l’heure, disponible dans l’univers Canal des Freebox, celle-ci affiche un écran d’information prévenant du lancement du service de SVOD le 1er décembre prochain. Dans le même temps, les chaines TiJi et RFM TV sont désormais disponibles en HD sur L’ADSL​.

Par ailleurs, deux opérations techniques ont été menées notamment sur l’interactivité entre la chaîne et le corner de Canal+Foot et mais aussi de Canal+ Grand Ecran : “une redirection vers leur corner à la demande est possible en appuyant sur OK”, précise Canal+.

Sur myCanal, la fonction streaming basse latence a été ajoutée sur Canal+ Sport 360 et Canal+ Foot. Enfin, le changement de nom de Starzplay en Lionsgate+ a été effectué même si le service disparaîtra du marché français prochainement, et par extension des offres Canal.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox