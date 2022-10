Paramount+ débarquera le 1er décembre prochain en France

C’est officiel, Paramount Global lancera son offre de vidéo à la demande par abonnement peu avant les fêtes de Noël.

Un nouveau service de SVOD à découvrir pour les Français dès le 1er décembre prochain. Paramount a en effet annoncé le lancement de sa toute nouvelle offre de streaming payant Paramount+ pour 7.99€/mois ou 79.90€ par an.

Une plateforme accessible sur Internet et mobile, mais aussi sur téléviseur connecté (Samsung TV) ainsi qu’à travers les services TV d’Apple, Amazon, Google et Roku. Comme précédemment annoncé, un partenariat a également été signé avec Canal+ et l’offre sera ainsi incluse sans surcoût pour les abonnés récents au service Canal+ Ciné Séries, tandis que “les autres bénéficieront de conditions d’accès très avantageuses” explique Christophe Pinard-Legry, directeur général marketing-commerce-client de Canal+ France. L’offre devrait également être bientôt disponible chez Orange, Free, Bouygues et SFR.

La plateforme avait déjà été lancée en 2021 en Amérique du Nord, Amérique Latine, Scandinavie et en Australie. Le Royaume-Uni, l’Irlande, la Corée du Sud et l’Italie ont suivi en 2022 et un lancement est prévu d’ici à la fin de l’année en Allemagne, Suisse et Autriche. “En dix-huit mois, nous avons atteint les 43 millions d’abonnés” affirme la plateforme.

Quant au catalogue, Paramount+ pourra compter sur les drotis de nombreux classiques comme “Le Parrain”, ou Indiana Jones mais aussi sur des séries nouvelles comme Tulsak King ou 1923. Elle proposera également près de 200 films français mais aussi, pour les jeunes, des dessins animés comme « Bob l’éponge », « La Pat’Patrouille » ou « South Park ».

Source : Les Echos

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox