Sur les 16 milliards de smartphones circulant dans le monde, près d’un tiers sont inutilisés

Ne pas faire recycler son smartphone peut aussi être vu comme une forme de gaspillage et beaucoup d’appareils dorment dans des recoins de nos maisons à travers le monde.

D’après l’organisation Waste Eletrical and Electronic Equipment (WEEE), plus de 16 milliards de smartphones sont en circulation dans le monde. Mais un tiers d’entre eux ne seront pas utilisés en 2022. Ils dormiront dans un tiroir, dans un garage ou seront tout simplement jetés.

« Malgré la valeur de l’or, du cuivre, de l’argent, du palladium et d’autres composants recyclables, les experts s’attendent à ce que la majorité des smartphones disparaissent dans des tiroirs, des placards, des armoires ou des garages, ou soient jetés dans des poubelles destinées à la mise en décharge ou à l’incinération », explique l’association. Elle pointe du doigt l’importance de recycler son smartphone, à la fois pour récupérer un peu d’argent selon la façon dont cela est fait, mais aussi pour éviter qu’il ne devienne un déchet électronique.

D’après une étude de la WEEE au sein de six pays en Europe : 45% des personnes interrogées conservent leur smartphone “au cas où”, 15% seulement indiquent vouloir le vendre ou le donner plus tard. 13% des sondés le conservent pour des raisons sentimentales et 9% d’entre eux espèrent le voir prendre de la valeur pour le revendre plus tard. La WEEE n’est pas la seule à sensibiliser les populations au recyclage de smartphones, plusieurs opérateurs français ont par exemple lancé des opérations de collectes dans leurs boutiques ou ailleurs. Les Free Center sont par exemple équipés de boîtes destinées au recyclage des vieux terminaux .

Source : Clubic

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox