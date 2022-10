Bouygues Telecom revoit ses offres mobiles, y intègre une nouveauté et met fin à ses forfaits “Sensation”

Fini l’offre “Sensation”, l’opérateur renomme et modifie ses forfaits qu’il intitule dorénavant sobrement “forfaits Bouygues Telecom”.

Les offres avec engagement de Bouygues Telecom changent de nom et intègrent désormais un nouveau service. Exit les offres “Sensation” pour des propositions portant le nom de l’opérateur, avec du choix en 5G comme en 4G et quelques changements en terme de capacité de data. Les offres B&You quant à elles restent d’actualité pour ceux désirant des forfaits sans engagement.

Le changement le plus notable pour ces forfaits Bouygues Telecom, disponibles avec ou sans smartphone, est un pan assez peu utilisé dans la vente d’offres mobiles : la cybersécurité. La filiale de Bouygues explique en effet être partenaire de Norton et proposer ainsi, inclus dans ses forfaits mobiles premium une solution “sur-mesure”. Sont inclus ainsi èun système anti-phishing (hameçonnage) qui détecte et filtre les SMS frauduleux, mais aussi un gestionnaire de mots de passe, un antivirus et également un VPN permettant la navigation anonyme.

Quatre offres sont proposées exploitant le réseau 5G de l’opérateur :

Forfait 100 Go, dont 50 Go en Europe, DOM, Andorre et Suisse : 15,99 €/mois pendant 1 an, puis 30,99 €/mois.

Forfait 130 Go, dont 80 Go en Europe, DOM, Andorre et Suisse : 24,99 €/mois pendant 1 an, puis 41,99 €/mois.

Forfait 200 Go, dont 100 Go en Europe, DOM, Andorre et Suisse, appels illimités vers les fixes de 120 destinations, ainsi que des appels illimités vers les mobiles situés en Europe, dans les DOM, aux Etats-Unis, au Canada, en Suisse et en Chine : 31,99 €/mois pendant 1 an, puis 49,99 €/mois.

Forfait 240 Go, dont 130 Go en Europe, Etats-Unis, Canada, DOM, Andorre et Suisse, appels illimités vers fixes 120 destinations + Appels illimités vers fixes et mobiles Europe, DOM, Andorre, Etats-Unis, Canada, Chine, Suisse, Brésil, Corée du sud, Emirats Arabes Unis, Israël, Japon, Russie, Turquie : 54,99 €/mois pendant 1 an, puis 69,99 €/mois.

A noter qu’à partir de l’offre à 130Go, une deuxième carte SIM est fournie pour utiliser le forfait sur un autre appareil. Une partie de la data proposée par chaque offre peut être utilisée à l’étranger. On peut également noter une certaine évolution à la hausse des quantités de data, le forfait Sensation le moins onéreux était par exemple proposé à 90Go pour 24.99€/mois pendant un an puis 41.99€/mois. Cependant, l’offre 240 reste au même tarif.

Pour ceux ne désirant pas encore passer à la nouvelle génération de téléphonie mobile, l’opérateur ne propose que peu d’offres simplement réservées à la 4G:

Forfait 2 h, 100 Mo en France, Europe, DOM et Andorre : 2,99 €/mois pendant 1 an, puis 7,99 €/mois. (existe aussi en version bloquée)

Forfait 5 Go en France, Europe, DOM et Andorre : 11,99 €/mois pendant 1 an, puis 20,99 €/mois. (existe aussi en version bloquée)

Forfait 1 à 20 Go (bloqué et évolutif) en France, Europe, DOM et Andorre : à partir de 6,99 €/mois pendant 1 an, puis 14,99 €/mois.

Chacun des forfaits Bouygues Telecom (et non B&You) est proposé avec un engagement de 24 mois et les abonnés Bbox y souscrivant peuvent bénéficier d’une remise allant jusqu’à 5€/mois pour les offres en 5G. Ces nouvelles offres permettent également de bénéficier des facilités de paiement pour l’achat d’un smartphone ainsi que d’un tarif préférentiel et l’opérateur promet également un accès facile à la réparation avec un service de réparation en moins de 7 jours ouvrés, une remise sur la réparation express en boutique ou un un prêt gratuit de smartphone dans certains cas.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox