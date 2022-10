Free officialise le lancement de ses offres fibre sur un nouveau réseau

Après le RIP d’Eure-et-Loir Très Haut Débit la semaine dernière, c’est au tour du réseau Isère THD opéré par SFR d’accueillir les offres fibre de Free.

Et un de plus. “L’offre Fibre Free est désormais disponible sur le réseau d’initiative publique Isère THD”, annonce l’opérateur ce 18 octobre.

Ce RIP couvre à date plus de 184 000 prises raccordables sur les 450 000 qu’il comptera d’ici fin 2024. Sur ce réseau opéré par , Free propose aujourd’hui son offre Fibre à plus de 164 000 logements sur plus de 200 communes. “A terme, nous serons présents sur l’ensemble des prises déployées par le réseau Isère THD. En zone privée, sur la zone très dense et zone AMII, les offres Fibre Free sont par ailleurs déjà disponibles sur l’ensemble des logements déployés soit plus de 320 000 logements”, précise le FAI.

Cette délégation de service public été attribuée fin avril 2016 à Isère Fibre filiale de Xp Fibre, ex-SFR FTTH. Free s’attend à franchir les 30 millions de prises éligibles en fibre optique durant le mois d’octobre, contre 23.8 millions recensées il y a un an. A titre de comparaison, l’opérateur comptait, à la fin du mois de juin 2022, 28.6 millions de prises raccordables en France.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox