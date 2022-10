Netflix lance une nouvelle fonctionnalité pour tous ses abonnés avant l’arrivée du partage de comptes payant

Le leader de la SVoD permet désormais de transférer un profil existant vers un nouveau compte. Une manière d’inciter à disposer de son propre abonnement.

“Les gens bougent. Les familles grandissent. Fin des relations. Mais tout au long de ces changements de vie, votre expérience Netflix devrait rester la même. Aujourd’hui, nous lançons le transfert de profil, une fonctionnalité qui permet aux personnes utilisant votre compte de transférer un profil vers un nouveau compte”, a annoncé le 17 octobre Netflix dans une note sur son blog.

A peine annoncée et déjà déployée, de nombreux abonnés français et partout ailleurs dans le monde reçoivent actuellement un mail de Netflix leur annonçant cet ajout. Dans le détail, cette nouvelle fonctionnalité permet aux abonnés de conserver les recommandations personnalisées, l’historique de consultation, Ma liste, les jeux sauvegardés et d’autres paramètres) lorsqu’ils démarrent leur propre abonnement.

“Si vous ne voulez pas autoriser cette fonctionnalité sur votre compte, vous pouvez désactiver le transfert à tout moment. En l’absence d’action de votre part, celle-ci sera automatiquement activée dans un délai de 10 jours”, précise Netflix.

Pour transférer un profil, accédez à l’option “Transférer le profil” lorsque vous survolez l’icône de votre profil dans le menu déroulant de la page d’accueil, puis suivez simplement les instructions.

En 2023, Netflix passera à la vitesse supérieure en déployant le partage de compte payant. En juillet dernier, le mastodonte américain a déclaré être aux premiers stades de travail pour monétiser les 100 millions de foyers qui en bénéficient actuellement, mais ne payant pas directement. “Nous savons que ce sera un changement pour nos membres. A ce titre, nous avons lancé deux approches différentes en Amérique latine pour en savoir plus. Notre objectif est de trouver un outil payant facile à utiliser, une offre de partage qui, selon nous, fonctionne pour nos membres et notre entreprise”, avait-il fait savoir.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox