Netflix teste une toute nouvelle formule pour faire payer le partage de compte, un premier prix dévoilé

Une fonctionnalité payante est déployée actuellement par Netflix dans cinq pays d’Amérique du sud. Baptisée ” ajouter un foyer”, celle-ci permet de partager son compte à de tierces personnes ne vivant pas chez vous.

Comment Netflix va t-il faire payer le partage de compte en France ? Le leader de la SVOD donne un début de réponse en déployant cette semaine une nouvelle option payante dans 5 pays d’Amérique du Sud, à savoir l’Argentine, la République dominicaine, le Honduras, Salvador et Guatemala. Après avoir lancé une fonctionnalité « ajouter un membre supplémentaire » en mars 2022 au Chili, au Costa Rica et au Pérou, Netflix teste à présent une formule alternative “ajouter un foyer”.

Dans le détail, chaque compte Netflix – quel que soit le forfait – comprendra un foyer principal avec lequel vous pourrez profiter des contenus de la plateforme sur n’importe quels appareils. Il sera alors possible d’acheter des maisons (foyers) supplémentaires, moyennant le paiement d’un supplément de 3 dollars/mois, soit 3 euros pour les premiers pays concernés. “Les membres du forfait Basic peuvent ajouter un foyer supplémentaire, Standard jusqu’à deux supplémentaires et Premium jusqu’à trois”, précise Netflix. Bon point, la mobilité est incluse, les abonnés pourront ainsi regarder Netflix en dehors de chez eux sur leur tablette, ordinateur portable ou mobile. Il sera également possible de contrôler où votre compte est utilisé et de supprimer les foyers ajoutés à tout moment.

Selon Netflix, le partage de compte représente 100 millions de personnes utilisant son service sans payer, le géant américain commence donc à intervenir pour limiter cet usage, sans pour autant l’interdire. “Au cours des 15 dernières années, nous avons travaillé dur pour créer un service de streaming facile à utiliser, y compris pour les personnes qui voyagent ou vivent ensemble. C’est formidable que nos membres aiment tellement les films et les émissions de télévision Netflix qu’ils souhaitent les partager plus largement. Mais le partage de compte répandu d’aujourd’hui entre les ménages sape notre capacité à long terme à investir dans notre service et à l’améliorer. Nous avons donc soigneusement exploré différentes façons pour les personnes qui souhaitent partager leur compte de payer un peu plus”, se justifie Netflix.“