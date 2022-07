Voici comment Free Mobile couvre en 4G et 5G Station F, le plus grand incubateur de startups au monde fondé par Xavier Niel

A l’occasion des 5 ans de Station F, Free Mobile dévoile comment il couvre le plus grand campus de startups de la planète depuis ses débuts.

Déployer un réseau mobile, c’es aussi équiper des endroits exceptionnels, Free Mobile le rappelle une fois aujourd’hui en dévoilant comment il a couvert d’abord en 3G et 4G, puis en 5G Station F, le phare français de la Tech de 34 000 m2 situé au coeur Paris. Depuis son lancement il y a 5 ans, l’incubateur a déjà accueilli plus de 5 000 startups, la connexion internet fixe et mobile se doit donc d’être sans faille. Au sein de ce bâtiment gigantesque, Free annonce pour les plus geeks d’entre-vous ou les connaisseurs, “disposer d’une baie technique dédiée, 4 switchs optiques sur les halls A/B/C, eux-mêmes répartis sur 24 antennes (indoor, omnidirectionnelles, panneaux et 5G).” A noter que la salle technique et le master optique sont multi-opérateurs.

2/2 Pour @joinstationf, Free dispose d’une baie technique dédiée, 4 switchs optiques sur les halls A/B/C, eux-mêmes répartis sur 24 antennes (indoor, omnidirectionnelles, panneaux & 5G) pic.twitter.com/zn1vmWZ8Dr — Free 1337 (@Free_1337) July 19, 2022

La semaine dernière, l’opérateur a alimenté ses camions en fibre optique 10G pour la collecte, afin de couvrir le festival des Vieilles Charrues.Toujours dans la thématique des lieux particuliers à couvrir, Free Mobile a également expliqué cette année comment il a couvert en 3G et 4G la Gare du Nord à Paris, mais aussi dans le centre commercial Italie Deux, d’une superficie de 56 000 m2, situé dans le sud de la capitale.