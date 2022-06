En images : comment Free a déployé la 3G et 4G dans la gare la plus fréquentée d’Europe

La Gare du Nord de Paris est la plus fréquentée du Vieux Continent, il faut donc s’assurer que les voyageurs puissent rester connectés. Free dévoile l’installation nécessaire pour relever le défi.

Rester connectés en attendant le train, c’est une bonne chose et pour ce qui est de la Gare du Nord, cela passe par un grand nombre d’équipements. Sur son compte twitter Free_1337, l’opérateur de Xavier Niel explique être l’opérateur leader pour la couverture 3G et 4G dans ce lieu de passage vieux de plus de 175 ans et comment cela est possible.

Au total, 50 antennes sont installées dans la gare pour fournir une couverture dans les galeries marchandes, les quais transiliens et grandes lignes, la zone Eurostar & Magenta, le passage Maubeuge ou encore l’entrée du métro L2 ainsi que le parvis du bâtiment. Le tout plus ou moins discrètement intégré, peut-être les aviez-vous déjà remarquées.

Mais pour faire fonctionner ce réseau et permettre aux passagers attendant leur train de continuer à surfer sur leur mobile, il faut une infrastructure dédiée. Il existe donc dans cette gare deux salles techniques multi-opérateurs, comprenant 7 master optiques mais également plusieurs sortes d’antennes : omnidirectionnelles, des panneaux, ainsi que des bi-Lobes (avec deux directions de rayonnement) ou encore des antennes macros, placées en hauteur pour assurer une couverture très large. Au sein de cette gare sont également installés 9 switchs optiques, permettant de transférer les signaux arrivés via la fibre entre différents canaux de communication ainsi que trois baies techniques.

Pour rappel, l’opérateur couvre actuellement plus de 99% de la population en 4G et 83% en 5G grâce à 14 886 sites compatibles avec la nouvelle génération de téléphonie mobile et 22 061 sites 4G actifs au 1er juin 2022.