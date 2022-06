Les internautes se lâchent sur les réseaux : “sécher les cours tranquillement” grâce à Free, Bouygues Telecom dérange et irrite

Aficionados de Twitter, les opérateurs français ou acteurs du numérique postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu la semaine dernière.

Et vous ? Que faisiez vous à la moitié de l’âge que vous avez aujourd’hui ?

Reste à savoir si cette intervention est comptabilisée dans les 15 à 20% d’échecs dans les raccordements finaux. Cela semble bien parti !

Les ravages de la sous-traitance fibre pour le grand public… pic.twitter.com/fUdBSpWeZE — Nicolas Guillaume (@nguillam) June 1, 2022

Qui fait mieux que cet utilisateur en matière de mails non lus sur Mail d’Apple ? Un geste pour la planète, videz vos boîtes !

There’s 2 types of people… https://t.co/1anp2QRD1G — Marques Brownlee (@MKBHD) June 3, 2022

Tout est rentré dans l’ordre par la simple opération du Saint-Esprit.

Hello, et mince, 😮 désolée pour ce désagrément. Tout est rentré dans l'ordre ce matin? On est positif ce matin et vous allez me dire que tout refonctionne 😉J'attends votre retour. — Bouygues Telecom (@bouyguestelecom) June 3, 2022

Dans ce cas de figure, l’opérateur a agi en âme et conscience, pas certain que cette famille reste “positive”.

Je viens de me rendre compte en allant dans les options mobiles, SANS prévenir Bouygues Telecom m’a activé un avantage 60 Go coûtant 3€ de + par mois, c’est ça qui m’a activé la 5G, et ça sur tt les forfaits de ma famille … @bouyguestelecom vous n’avez pas honte ? https://t.co/RWGii8TXV4 — Lucas  (@biertester) May 31, 2022

