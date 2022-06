Comment profiter du WiFi 6E sur la Freebox Delta ?

Un nouveau standard qui promet des débits impressionnants, encore faut-il cependant avoir un appareil compatible pour en profiter.

Free vient d’intégrer le WiFi 6E dans une nouvelle version de son Server Delta, rejoignant ainsi Orange et Bouygues Telecom dans la liste des opérateurs proposant cette nouvelle norme. Mais comment en profiter ? Tout d’abord, il faut bien sûr se procurer cette nouvelle version de la Freebox Delta, qui est pour l’instant réservée aux nouveaux abonnés. Pour ceux ayant déjà opté pour l’offre haut de gamme de l’opérateur, il faudra attendre cet été et débourser 49€ pour effectuer un échange.

Le principal atout de ce tout nouveau standard, déjà plébiscité par Xavier Niel en 2020, est l’ajout d’une nouvelle bande de fréquence 6GHz permettant d’optimiser la couverture à l’intérieur du foyer avec de plus en plus de connexions simultanées possibles sans perte de vitesse. Cependant, comme pour toutes les normes réseaux, il faut que du côté de l’utilisateur, l’équipement suive et soit compatible. Orange expliquait en avril dernier que 5% des appareils sur le marché supportaient le WiFi 6E. Plusieurs spécialistes du domaine considèrent que cette norme a subi les effets de la crise sanitaire et des pénuries de composants, poussant de nombreux fabricants à ne pas l’utiliser et à attendre le WiFi 7, prévu pour fin 2023. Il convient donc de faire le bon choix si vous souhaitez renouveler votre matériel et profiter de débits pouvant aller jusqu’à 2,5 Gb/s sans aucune connexion filaire.

Parmi les smartphones possédant une puce et des antennes supportant cette norme encore très minoritaires, on peut compter les Samsung S21 Ultra et S22, le Xiaomi Mi11, Xiaomi 12, ou encore le Galaxy Z Fold 3, et les Asus ROG Phone 5 et Zenfone 8. Majoritairement des smartphones haut de gamme donc, rien de surprenant étant donné la jeunesse de cette technologie. Sur certains sites comparatifs, le nombre de smartphone supportant le WiFi 6E est à peine d’une trentaine, en comptant les déclinaisons selon le stockage ou la RAM. On peut cependant penser qu’un forfait mobile assez fourni en data peut sans problème se passer du WiFi, en optant pour une connexion 4G par exemple.

C’est notamment sur un ordinateur que vous allez potentiellement avoir besoin de débits aussi importants pour télécharger ou jouer par exemple, ou pour des usages plus gourmands en débits. La encore, les équipements compatibles sont assez peu nombreux. Si vous souhaitez prendre un ordinateur portable compatible nativement, il faudra se tourner vers les modèles récents des gammes Blade 15 ou Blade Pro 17 de Razer, pouvant atteindre 5000€. Même le tout nouveau Macbook Air lancé récemment ne supporte pas cette norme. Mais si vous êtes un petit peu calé en technologie, vous pourrez choisir une alternative en installant une carte WiFi directement sur votre ordinateur. Ces dernières, généralement équipées par Intel pour supporter cette norme, peuvent se trouver assez facilement sur Amazon ou d’autres sites d’e-commerce pour une quarantaine d’euros et vous permettront de bénéficier de cette connectivité.

Il est également important de noter que si vous commandez une Freebox Delta WiFi 6E mais n’avez aucun appareil compatible avec cette norme, vous ne serez pas pour autant obligés de repasser au filaire. Le WiFi 6E comprend les mêmes bandes que le WiFi 6 ou même le WiFi 5 (2.4 GHz et 5GHz) et vous aurez ainsi toujours accès à votre connexion internet sans fil, simplement sans les débits promis par ce nouveau standard. Par exemple, si vous possédez un ordinateur compatible WiFi 6, vous surferez à la vitesse permise par cette norme pouvant aller jusqu’à 2 Gb/s.