Free lance le Wi-Fi 6E sur la Freebox Delta avec des débits jusqu’à 2,5 Gbit/s

Après Bouygues Telecom et Orange, Free dégaine le WiFi 6E en déployant une nouvelle version hardware du serveur de sa Freebox Delta. Les nouveaux abonnés peuvent en bénéficier aujourd’hui sans surcoût, les anciens devront patienter jusqu’à cet été.

Il ne fallait pas laisser passer le train de l’innovation. Xavier Niel ne l’avait pas caché en 2020, stable et performant, le WiFi 6E pouvait apporter selon lui une réelle évolution en matière de débits à ses abonnés. Après Bouygues Telecom et Orange il y a plusieurs semaines, Free lance aujourd’hui une nouvelle version du Server Freebox Delta intégrant le Wi-Fi 6E qui repose sur l’utilisation d’une nouvelle bande de fréquences, le 6 GHz, en complément des bandes de fréquences existantes.

« La Freebox Delta fonctionnera donc désormais sur les trois bandes : 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz. Cette capacité supplémentaire permet d’une part, d’optimiser la couverture à l’intérieur du foyer en rendant possible la connexion simultanée d’un nombre croissant d’équipements et de terminaux mobiles au même réseau sans perte de vitesse. Et d’autre part, de garantir une meilleure connexion dans les zones à forte densité, car le Wi-Fi 6E évite les effets de congestion en utilisant une nouvelle bande de fréquences peu utilisée », annonce l’opérateur.

L’opérateur le promet, le WiFi 6E permet ainsi aux abonnés fibre Freebox Delta équipés d’appareils compatibles d’atteindre des débits descendants allant jusqu’à 2,5 Gbit/s, soit des débits jusqu’à 3 fois plus rapides qu’en Wi-Fi 5.

L’offre Freebox Delta intégrant le Wi-Fi 6E est disponible dès aujourd’hui pour les nouveaux abonnés, toujours au même prix. Les abonnés actuels pourront quant à eux demander à bénéficier du nouveau Server Freebox Delta dans le courant de l’été (échange Server : 49€).