Orange propose sa Livebox 8 Git/s à seulement 7,5% des foyers éligibles à la fibre

Orange déploie encore sa technologie permettant de proposer sa Livebox à 8 Gbit/s en symétrique et vient seulement d’atteindre les 3 millions de foyers raccordables.

Depuis le 10 octobre, Orange propose à ses abonnés grand public son offre Livebox Max avec des débits en upload et en download allant jusqu’à 8 Gbit/s. Des performances permises grâce à la technologie XGS-PON, utilisée par l’opérateur historique, mais aussi SFR et Bouygues Telecom. Une norme qu’il faut déployer en France et pour l’instant, d’après les informations de Degrouptest, Orange est encore loin d’une couverture totale.

En effet, seulement 3 millions de locaux sont éligibles à l’offre la plus performante d’Orange, sur les quelque 40 millions de foyers raccordables à la fibre aujourd’hui, soit 7.5% des foyers pouvant disposer du 8 Gbit/s chez l’opérateur historique. Le déploiement de cette technologie a commencé en octobre 2023 et l’objectif de l’Agrume était annoncé : 100% des foyers raccordés à la fibre XGS-PON d’ici à 2026. On est encore assez loin du compte, d’autant que pour l’heure, cette technologie est encore réservée aux grandes agglomérations.

A titre de comparaison, Free avait lancé en premier sur le marché français le 8 Gbit/s en 2018 avec la Freebox Delta et la fibre 10G-EPON. Aujourd’hui, chaque foyer éligible à la fibre de Free peut prétendre à une offre proposant le 8 Gbit/s, à savoir la Freebox Ultra.

