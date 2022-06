Payer pour de l’aide sur sa box, ça fait réagir, Free Mobile et ses retards… Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

Faire payer pour des services d’assistances, juste ou pas ? Le débat est ouvert !

Bouygues Telecom applique des frais de traitements importants sur de nombreux services basiques à ses abonnés appelant sa hotline mais pas seulement. Heureusement, certains d’entre eux sont en revanche gratuits sur son site internet.En se penchant sur la brochure tarifaire de l’opérateur, une kyrielle de nouveaux coûts en relation avec le support 1064 apparaissent. Il s’agit de frais de traitements appliqués la plupart du temps lorsque les abonnés appellent le service client pour un service particulier comme le règlement d’une facture mobile, le changement d’IBAN… Si beaucoup critiquent cette initiative de la part de l’opérateur qui a fait se soulever de nombreux de sourcils, d’autres considèrent que ce genre de services, accessibles gratuitement depuis l’espace abonné, ne relève pas de la compétence d’un service d’assistance.

Le VoWiFi tardif sur iPhone, les Freenautes enragent

C’est assez rare pour le noter, une mise à jour opérateur a été déployée ce vendredi 3 juin sur iOS. Le nouveau système d’alerte des populations par SMS est à présent activé. Une mise à jour opérateur pour Free Mobile, les abonnés du trublion français sont invités depuis hier soir à effectuer une mise à jour opérateur. Estampillée 50.0.1, celle-ci n’apporte pas la VoWiFi tant espérée, il faudra pour cela attendre la fin de l’année, a fait savoir cette semaine Free Mobile. Cette mise à jour apporte pour sa part l’activation d’alerte à la population FR-Alert, utile mais moins attendue que l’appel sur WiFi. Une annonce qui a fait réagir, puisque les iPhones devaient recevoir cette fonctionnalité durant le troisième trimestre.

Des tours n’appartiennent plus aux opérateur, mauvaise idée ?

Une société nommée Valocîme veut prendre le contrôle de nombreux pylônes accueillant des antennes de téléphonie mobile grâce à une stratégie très agressive. Pour résumer, cette société cible les terrains sur lesquels sont installés différentes TowerCo, en reprenant les baux et augmentant le loyer pour forcer ces sociétés à revendre leurs équipements pour une bouchée de pain. Mais si les propriétaires du pylône ciblé refusent, ils doivent donc le démonter entièrement et emporter le réseau mobile avec eux. De quoi faire enrager ceux s’opposant aux ventes des actifs télécoms à d’autres sociétés de la part des opérateurs.

SFR rend le WiFi 6 milieu de gamme, mais l’ajout paraît cher

Une refonte des offres fibre et THD pour la marque à bas prix de SFR. L’opérateur a en effet revu son offre commerciale en renommant sa formule “débits max”, qui proposait 2Gb/s en fibre, en simple “WiFi 6”. L’intégration de ce standard sans fil au sein d’une offre low-cost est une première en France. En effet, chez SFR, Orange et Bouygues Telecom, les box compatibles avec le WiFi 6 sont uniquement les offres les plus haut de gamme. Cependant, le WiFi 6 a un prix et il est clairement indiqué sur le site web de Red by SFR : 7€/mois supplémentaires sur une offre déjà proposée à 20€/mois. Un prix qui a fait réagir les Freenautes.

Des chaînes disparaissent des offres Canal, les abonnés en ont marre

Canal+ a annoncé la semaine dernière que plusieurs chaînes française allaient être retirées de toutes ses offres. Et celles-ci sont bien connues pour la plupart puisqu’il s’agit de CANAL J, MCM, RFM TV, TIJI,TRACE LATINA, ALTICE STUDIO et du service GULLIMAX. A compter du 30 juin, ces chaînes ne seront plus disponibles pour les abonnés aux offres Canal+, y compris bien sûr sur myCanal. Pour des abonnés Freebox, l’offre TV by Canal souffre particulièrement de ces suppressions et l’offre paraît de moins en moins alléchantes.