Une nouvelle mise à jour Free Mobile sur iOS avec une nouveauté d’envergure

C’est assez rare pour le noter, une mise à jour opérateur a été déployée ce vendredi 3 juin sur iOS. Le nouveau système d’alerte des populations par SMS est à présent activé

Une mise à jour opérateur pour Free Mobile, les abonnés du trublion français sont invités depuis hier savoir à effectuer une mise à jour opérateur. Estampillée 50.0.1, celle-ci n’apporte pas la VoWiFi tant espérée, il faudra pour cela attendre la fin de l’année, a fait savoir cette semaine Free Mobile. Selon les constatations de Tiino_X83 , les modifications apportées concernent les activations de différentes alertes. Il s’agit en réalité du déploiement du système d’alerte à la population FR-ALERT via la technologie Cell Broadcast et et les SMS géolocalisés.

Concrètement, ce dispositif développé par l’Etat en collaboration avec les opérateurs, permet de prévenir en temps réel toute personne détentrice d’un téléphone portable de sa présence dans une zone de danger afin de l’informer des comportements à adopter pour se protéger. (tempête, inondation, terrorisme, épidémie, incident agro-alimentaire, accidents sur les réseaux de transports.

“Cet outil est complémentaire aux systèmes d’alerte existants (plus de 2 000 sirènes raccordées à un logiciel de déclenchement à distance, l’activation des médias TV et radio pour diffusion des messages d’alerte et d’information sur leurs antennes ainsi que la mobilisation des comptes institutionnels sur les réseaux sociaux…). Il constitue ainsi une réponse supplémentaire adaptée à un large périmètre de risques et de menaces” explique le gouvernement. Pour être alerté, il n’y a rien à faire, un SMS vous sera directement envoyé. La mise à jour opérateur, concerne également les abonnés Orange, Bouygues Telecom et SFR.