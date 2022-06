Totalement Fibrés : de nouvelles offres Free Mobile, les abonnés Freebox en galère désormais aidés, et l’arnaque de la semaine

Nouveau numéro de « Totalement Fibrés », notre magazine YouTube hebdomadaire, réalisé dans les conditions du direct, sans montage, afin d’être au plus proche de l’actualité.

Découvrez le dernier épisode de notre émission Totalement Fibrés, où nous abordons les dernières nouveautés Free Mobile et la mise à disposition de la box 4G+ de Free pour certains abonnés Freebox privés de connexion internet. Nous reviendrons aussi sur une nouvelle guerre des antennes et l’arnaque de la semaine. Vous pouvez également retrouver nos rubriques habituelles le Free Fight sur le streaming et l’avenir de l’AVOD.