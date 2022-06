Molotov s’améliore et annonce le retour d’une fonctionnalité bien utile

L’application Molotov bénéficie d’une nouvelle mise à jour sur iPhone, marquant le retour du mini-player Pip mais pas seulement.

Les utilisateurs de la plateforme OTT peuvent dès à présent mettre à jour leur application mobile sur iOS. Dans une nouvelle version 3.38.0, les développeurs indiquent avoir intégré plusieurs améliorations ainsi que de deux changements notables.

La première étant une nouvelle interface pour le player Chromecast et une amélioration des performances, mais on peut également noter que le mini player PiP (Picture In Picture) permettant notamment de continuer à suivre votre programme même lors d’une navigation sur l’application. A noter cependant, cette fonctionnalité est réservée aux utilisateurs sous iOS et versions supérieures. D’autres améliorations et corrections de bugs sont également au programme.

Pour rappel, Molotov est disponible sur mobile, tablette tactile, Smart TV, consoles et ordinateur, mais aussi sur Freebox Pop et mini 4K via le Play Store de Google ou sur Apple TV 4K. Vous pouvez essayer sa formule gratuite simplement en créant un compte et si vous le souhaitez ou bien opter pour l’une des offres payantes proposées par la plate-forme.