Clin d’oeil : Free lance une offre spéciale pour attirer très localement

A l’occasion de l’ouverture d’un nouveau Free Center à Dijon et Montpellier, Free offre un bracelet connecté pour l’achat d’un smartphone Samsung Galaxy. Une stratégie de promotions visant la population locale.

Tout est bon pour attirer les nouveaux abonnés localement. A l’occasion de l’inauguration cette semaine de deux nouvelles boutiques à Dijon en Côte-d’Or et à Montpellier (Trifontaine) dans l’Hérault, Free Mobile lance une offre promotionnelle uniquement dans ses deux nouveaux Free Centers. Ainsi, le 3 et 4 juin, est offert un bracelet connecté Galaxy Fit 2 pour l’achat d’un smartphone Galaxy éligible à savoir le A33, A53, S21 FE, S22 et Z Flip 3.

Pour rappel, le réseau de distribution de Free évolué en juillet 2021. Longtemps critiqué pour ne pas commercialiser de smartphones, Free a franchi marge du lancement ce 6 juillet de son offre Free Flex, nouvelle solution pour s’offrir son smartphone via un étalement du paiement au juste prix en distinction total de celui du forfait. Auparavant proposés en test dans ses boutiques, les modèles de smartphones proposés à l’achat par l’opérateur sur son site internet, le sont aujourd’hui dans ses 171 boutiques.