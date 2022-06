Free ouvre une troisième boutique dans la 7e ville de France

Un nouveau Free Center ouvrira ses portes le 3 juin à Montpellier au sein d’un centre commercial.

Les annonces et les inaugurations s’enchaînent avec comme objectif un parc de 200 Free Centers en 2023. Le réseau de distribution de Free s’étoffe encore un peu plus. Après Dijon hier, l’opérateur annonce ce 2 juin l’ouverture dès demain d’une troisième boutique à Montpellier au sein du centre commercial Trifontaine. La 7e ville de France disposait déjà d’une échoppe allée Jules Milhau depuis 2014, et d’une autre dont l’ouverture a eu lieu en 2020 au sein du centre commercial Odysseum.

L’opérateur de Xavier Niel poursuit ainsi sa stratégie visant à renforcer se présence dans les grandes et moyennes villes. De prochaines inaugurations sont prévues à Draguignan, Avignon, Narbonne, Carcassonne, Moulins, Sète, Paris, Quimper, Saint-Malo, et Nevers.

Free possède aujourd’hui une présence physique complète grâce à son réseau de 171 Free Centers, et de 1500 bornes de souscription d’abonnements mobiles de distribution automatique de cartes SIM. Pour cela, l’opérateur s’appuie sur un partenariat avec les magasins « Maison de la Presse », « Mag Presse », Fnac Darty et The Kase.