Free annonce l’ouverture d’une nouvelle boutique, et vous propose d’y travailler

Les Auvergnats vont bientôt disposer d’un nouveau Free Center.

Free continue sur sa lancée en annonçant l’ouverture prochaine d’un nouveau Free Center, cette fois-ci dans la ville de Moulins, la préfecture de l’Allier. Mais avant ce lancement, l’opérateur recrute sa nouvelle équipe et vous propose donc deux types de postes :

Conseiller commercial

Vous êtes d’un tempérament enjoué et amical, vous êtes ouvert(e) aux autres et vous adorez partager vos connaissances.

• Vous avez une expérience de la vente en magasin, ou vous savez à tous les coups susciter l’enthousiasme chez les autres.

• La curiosité toujours en éveil couplée à une excellente qualité d’écoute, vous êtes passionné(e) par les innovations Free

• Vous aimez travailler en équipe et vous savez vous montrer très réactif.

• Vous êtes impatient(e) d’apprendre et de progresser dans un environnement en constante évolution.

Caractéristiques de l’offre

• Type de contrat : CDD / CDI

• Horaires : 35 h hebdomadaires y compris le samedi

Salaire: Fixe + variable attractif

(cliquez ici pour postuler)

Manageur boutique

Vous avez l’âme d’un leader et vous savez motiver votre équipe pour offrir une qualité de service

Vous avez déjà dirigé une équipe dans un point de vente d’un opérateur télécom ou d’une enseigne télécom.

Vous combinez d’excellentes compétences à la fois en termes de gestion et de pragmatisme.

Vous savez vous adapter aux situations imprévues et vous vous épanouissez dans un environnement dynamique.

Vous ne disposez peut-être pas d’une grande expérience technique mais vous avez soif d’apprendre.

Caractéristiques de l’offre

Expérience : 3 ans d’expérience dans la distribution télécom

Formation commerciale : Bac+3

Type de contrat : CDI

(cliquez ici pour postuler)