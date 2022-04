Le gouvernement va prochainement mettre en place une application d’identité numérique

Cette application mobile aura pour but de simplifier la connexion à des services publics ou privés.

Ce mardi 26 avril, un décret a été publié. Ce dernier autorise la création du Service de garantie de l’identité numérique. En effet, ce texte intègre la création d’une application mobile permettant de scanner les informations de la nouvelle carte nationale d’identité électronique. Pour rappel, cette dernière contient des données numériques sécurisées concernant son détenteur.

En résumé, cette application permettra de simplifier l’accès aux services publics et privés. Son utilisation ne sera pas obligatoire et seuls les détenteurs de la nouvelle carte d’identité pourront l’utiliser. En effet, les anciennes cartes d’identité et les passeports biométriques ne sont pas concernés. Afin d’utiliser ce nouveau service, il faudra disposer d’un smartphone compatible avec la technologie NFC. De plus l’application aura accès aux nom, prénom, date de naissance, photo, adresse postale et email du détenteur, mais pas l’empreinte digitale.

Comme l’indique le décret, cette future application permettra de “générer des attestations électroniques comportant les seuls attributs d’identité dont il estime la transmission nécessaire aux tiers de son choix”. De plus, elle pourra être utilisée pour “des services en ligne proposés par des fournisseurs liés par convention à FranceConnect”.

