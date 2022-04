Abonnés Netflix : la plateforme prévoit 50 jeux inclus d’ici la fin de l’année

En perte de vitesse en ce début d’année, Netflix entend retrouver une meilleure dynamique commerciale en revoyant ses offres mais également en tablant sur son aspect gaming, encore méconnu.

Des séries et des jeux, la recette gagnante pour le géant du streaming ? D’après un rapport du Washington Post, Netflix compte en tout cas élargir très significativement son offre de jeux mobiles inclus dans son abonnement. Alors que 18 jeux mobiles sont actuellement dans sa liste, la plateforme entend en effet ajouter 32 titres à son catalogue d’ici la fin de l’année.

Une stratégie de coup-double pour Netflix, puisqu’il s’est attelé à proposer plusieurs jeux indépendants mais également des versions vidéo-ludiques de ses licences à succès, comme Stranger Things. En effet, la plateforme compte également sur de nombreux contenus adaptés de jeux vidéos pour son catalogue de série, comme The Witcher ou encore la très remarquée Arcane, tirée de l’univers de League of Legends, qui a elle même entraîné un jeu mobile présent dans le catalogue de Netflix. Un cercle vertueux que la plateforme entend exploiter pour retrouver une croissance plus importante.

Face à ses derniers résultats en demi-teinte et des actions plongeant à un niveau très bas, le géant américain eut retrouver la confiance de ses investisseurs et ces jeux peuvent y participer, notamment d’un point de vue financier. Certains titres peuvent en effet proposer des achats intégrés, mais les déclinaisons de licence peuvent également, si elles rencontrent un franc succès, entraîner un regain d’intérêt pour les séries et films dont ils sont tirés.

Pour rappel, les jeux inclus par Netflix sont uniquement disponibles sur mobile (iOS et Android). Tous les abonnés Freebox peuvent bénéficier du service de SVOD en option et il est inclus pour les abonnés Freebox Delta et One, dans sa formule “Essentiel” (1 écran et SD).