Free Mobile : un nouveau smartphone 5G abordable débarque dans la boutique

Avis aux amateurs de photographie pour des prix raisonnables, le Realme 9 Pro est désormais disponible à l’achat chez Free Mobile.

Présenté en mars dernier par le fabricant chinois, le Realme 9 Pro peut désormais être acheté depuis la boutique de l’opérateur de Xavier Niel. Ce terminal milieu de gamme mais avec de vraies ambitions en matière de photographie est commercialisé pour 319€ au comptant, dans son coloris noir et avec 128 Go de stockage. Il est également proposé via la solution Free Flex, qui permet de régler 63€ à la commande puis 8.99€/mois pendant 24 mois.

Ce modèle se démarque par un revêtement plutôt original, un module photo principal de très bonne facture avec 64 Mpx avec un objectif Ultra grand-angle et un autre pour la Macro une ainsi qu’une solide autonomie, accompagnée d’une charge rapide à 33W. Ce modèle tourne sous Android 12 avec 8Go de RAM et un processeur Snapdragon 695 5G. On peut également noter un écran AMOLED de 6.6 pouces. Vous pouvez retrouver une fiche technique plus complète sur le site web de l’opérateur.