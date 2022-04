Free annonce l’ouverture prochaine d’une nouvelle boutique sur l’île singulière

Un nouveau Free Center ouvrira bientôt ses portes à Sète dans l’Hérault.

Après Montpellier et Bézier, une troisième ville héraultaise va prochainement accueillir un nouveau Free Center. Il s’agit de Sète, ville portuaire surnommée l’île singulière. L’opérateur lance aujourd’hui les recrutements pour former une équipe de conseillers et manager.

Actuellement, Free compte 166 échoppes dans l’Hexagone, son objectif est de passer la barre des 200 Free Centers en 2023. Ainsi, dans les prochaines semaines ou mois, plusieurs villes de taille différente accueilleront les espaces de vente et découverte de l’opérateur, comme Carcassonne, Montpellier (3e boutique), Dijon, Mantes-la-Jolie, Bergerac, Montbéliard, Quimper, Saint-Malo, et Nevers.