Free Mobile met à jour sa brochure tarifaire avec un changement sur le forfait à 2€

Assez rare pour le noter, Free Mobile met à jour sa brochure tarifaire sur ses forfaits mobiles et 4G box.

Une nouvelle brochure tarifaire Free Mobile fait son apparition sur le site de l’opérateur avec les tarifs en vigueur à compter du 19 avril. Selon les premières constatations, deux changements on été apportés. Le premier concerne le forfait à 2€. Le seuil du hors forfait maximum des Appels, SMS, MMS et internet depuis l’étranger et l’Outre-mer passe de 50€ à 40€. La seconde évolution est purement visuelle, à savoir la modification de la mise en page du hors forfait. Si vous constatez d’autres changements, n’hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires.

Merci à Tiino-X3