UFC-Que Choisir juge la Livebox 6 “bien maigre au vu de son prix de vente”

L’association de consommateurs s’est penchée sur la toute nouvelle offre Livebox Max, équipée du dernier modem lancé par Orange, et avoue être déçue par la proposition de l’opérateur historique.

Orange a voulu présenter sa toute nouvelle box au sein d’une toute nouvelle offre premium, mettant en avant les capacités de son chargeur, mais UFC-Que Choisir n’est pas vraiment convaincue qu’elle justifie la hausse de prix proposée par la Livebox Max. Si elle reconnaît des changements dans son design, l’association considère les nouveautés apportées comme “bien maigres au vu de son prix de vente“.

Le WiFi 6E n’a pas séduit

“Certes, la Livebox 6 intègre du WiFi 6E. La toute dernière norme de connexion sans fil permet en théorie de bénéficier de débits plus élevés“, reconnaît l’association, mais elle tempère aussitôt l’engouement que pourrait susciter cet ajout. ” Seulement, pour bénéficier des atouts du WiF 6E, encore faut-il que ses équipements (smartphones, ordinateurs, etc.) soient compatibles avec cette nouvelle norme. Or, pour l’instant, ces produits sont encore très rares” rappelle-t-elle De plus, cette nouvelle norme vient également avec une couverture moins importante et si Orange propose en effet jusqu’à 3 répéteurs WiFi et l’aide d’un spécialiste pour optimiser son installation, “installer un répéteur dans chaque pièce n’est ni pratique, ni esthétique, ni écologique.”

Elle pointe également du doigt le peu d’intérêt que présente les deux modes veille de la Livebox 6, dont Orange est “très fier“. A son sens, ce mode veille peut en effet être une bonen manière de baisser sa consommation générale d’énergie, mais “ne comptez toutefois par sur elle pour faire des économies“.

“Côtés débits, Orange s’est contenté du minimum”

La proposition de 2Gb/s est loin de convaincre UFC-Que Choisir, “alors que les dernières box de Free et SFR peuvent potentiellement atteindre un débit fou de 8 Gb/s, Orange a plafonné celui de sa Livebox 6 à 2,5 Gb/s” déplore-t-elle. La source de cette déception est étroitement liée au prix : 34.99€/mois pendant 12 mois (avec engagement) puis 54.99€/mois, “contre 50€ pour les offres les plus chères de Free et SFR“. A noter que l’association ne mentionne pas l’offre de Replay Max incluse dans l’abonnement.

Si l’offre Livebox Max propose en effet le prêt d’une Airbox, un deuxième décodeur sur demande, “la facture peut vite grimper” avec des frais d’activation pour chaque équipement : 40 € pour le décodeur, 10 € pour le 2e décodeur, 10 € pour l’Airbox et 10 € par répéteur WiFi. Si de nombreux retours dithyrambiques émergent sur la toile, UFC-Que Choisir attendait ainsi davantage de la part d’une offre dans cette gamme de prix.