La nouvelle Livebox 6 d’Orange tient déjà toutes ses promesses, les premiers abonnés ne sont pas déçus

Les premiers abonnés Livebox 6 ne cachent pas leur satisfaction sur les réseaux sociaux. Les mesures de débit sont à la hauteur des espérances, de quoi renvoyer la version précédente au placard.

Stabilité et performance, ces deux qualificatifs peuvent d’ores et déjà être associés à la Livebox 6 d’Orange lancée il y a tout juste une semaine. A l’heure où de premiers abonnés installent le nouveau bébé WiFi 6E de l’opérateur dans leur salon, de premiers tests de débit se succèdent sur les réseaux sociaux. Et force est de constater qu’Orange respecte ses promesses en matière de vitesse.

Juste dingue mon réseau vient d’être multiplié par 8. J’ai maintenant 2Go/s comparé à la Livebox 5 où j’étais à 250mbps.

Il me reste maintenant à recevoir le répéteur Wifi 6 et l'Airbox compris dans l'offre (heureusement pour le prix 🤡).

Sur le papier l’offre Livebox Max promet des débits descendants jusqu’à 2Gbits/s non partagés et 800 Mbits/s en upload, le tout en filaire. S’il s’agit de débits max, de nombreux abonnés en bénéficient dès la première utilisation. Mieux encore, certain clients dépassent les 2 Gbits/s.

Premier speedtest de la Livebox 6 d'@Orange_France, visiblement ça délivre !

Si la stabilité du réseau d’Orange n’est plus à présenter, utiliser d’entrée de jeu la connexion au maximum de ses possibilités est un vrai point positif à mettre au profit de l’opérateur historique. Reste désormais à attendre les premiers test de débits sans fil avec le WiFi 6E et l’apport de la bande 6 GHz. Orange l’a annoncé, il ne devrait pas y avoir de perte par rapport à une connexion filaire. Pour l’heure, certains abonnés arrivent à obtenir des débits de 700 Mbits/s dans les deux sens.

Installation ultra facile en 5 minutes et sans aucune configuration nécessaire. Le premier test de débit est vraiment hallucinant : la vitesse est doublée par rapport à ma Livebox précédente. La #Livebox 6, c'est le feu🔥bravo @Orange_France

Pour rappel, la Livebox 6 comporte 5 ports Ethernet (un seul à 2,5 Gbps, les autres à 1 Gbps). Sa volonté est de se démarquer surtout sur la connectivité sans fil avec l’intégration du WiFi 6E apportant plus de débit et une latence réduite au maximum. L’opérateur propose par ailleurs dans sa nouvelle offre jusqu’à 3 répéteurs WiFi 6 , ainsi qu’une Airbox 20 Go 4G évolutive. Cette offre 100% fibre est affichée à 34,99€ pendant 1 an puis 54,99€/mois, soit 5 euros plus chère que la Livebox 5.