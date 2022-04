Molotov évolue avec un nouveau support et une meilleure application mobile

La plateforme OTT semble s’être remise de ses déboires avec M6 et TF1 et continue d’améliorer ses services.

L’évolution continue sur Molotov. Le service de streaming a lancé cette semaine une nouvelle version de son service sur navigateur, une mise à jour importante de son application mobile sur iPhone

Les utilisateurs de la plateforme n’ont ainsi plus besoin de télécharger l’application pour accéder à leurs chaînes favorites sur Molotov. Il suffit de se rendre sur le site web molotov.tv puis de cliquer sur “ouvrir dans le navigateur“. Cette version n’est cependant accessible que sur PC, si vous essayez de réaliser la manipulation sur smartphone, vous serez redirigé vers la page de téléchargement de l’application.

L’interface est ensuite la même que l’application déjà proposée, qui est pour sa part toujours disponible en cliquant sur “Télécharger”. A noter cependant qu’il ne sera pas possible de télécharger vos contenus pour les regarder hors connexion et qu’une taille de fenêtre minimale est exigée pour utiliser la plateforme.

Les utilisateurs sur iPhone peuvent également dès à présent télécharger une nouvelle version de l’application mobile sur l’App Store. Cette dernière, estampillée 3.37.0 apporte notamment “chaque semaine les meilleurs programmes à enregistrer d’un simple geste à l’ouverture de l’application”.

De même, si vous aimez enregistrer vos programmes pour plus tard, les développeurs expliquent qu’une sélection des meilleurs contenus à enregistrer et maintenant affichée dans la rubrique “enregistrés”, disponible depuis la section “Mes programmes”. Les téléchargements hors connexion ont également bénéficié d’une amélioration “majeure” et plusieurs corrections de bugs et améliorations sont au programme de cette mise à jour.

Dans la lignée de cette évolution, la plateforme entend également améliorer son offre d’AVOD (vidéo à la demande financée par la publicité) Mango. Déclinée en 5 thématiques, ce service propose plus de 3000 heures de programmes et à, selon les dire de Molotov, enregistré pas moins de 3 millions de visionnages chaque mois en représentant 19% des utilisateurs actifs mensuels. L’intégration de nouveaux contenus, la création d’autres chaînes AVOD et l’intégration de chaînes de partenaire sont également à l’ordre du jour pour le premier semestre.

Pour rappel, Molotov est disponible sur mobile, tablette tactile, Smart TV, consoles et ordinateur, mais aussi sur Freebox Pop et mini 4K via le Play Store de Google. Vous pouvez essayer sa formule gratuite simplement en créant un compte et si vous le souhaitez ou bien opter pour l’une des offres payantes proposées par la plate-forme.